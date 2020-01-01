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"الخارجية": لا وفيات جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا وارتفاع الإصابات إلى 5653

الخميس 27 أغسطس 2020 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": لا وفيات جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا وارتفاع الإصابات إلى 5653


رام الله / سما /

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، بعدم تسجيل وفيات جديدة في صفوف أبناء جالياتنا حول العالم بفيروس "كورونا" لليوم الثاني على التوالي، ليستقر العدد عند 233 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 5653 بعد تسجيل إصابات جديدة في أميركا، وحالات التعافي إلى 1910.

وفي هذا السياق، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية في كل من: واشنطن، ونيوجرسي، ودالاس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3413 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم العاشر على التوالي في صفوف الجالية، ليبقى العدد 72 حالة وفاة.

وفي سياق آخر، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء، بوصول دفعة جديدة من "الأحباب" العالقين في السعودية ظهر اليوم إلى أرض الوطن، حيث كان السفير أحمد الديك في استقبالهم.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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