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ثلاثة أسرى إداريون يعلنون الإضراب المفتوح عن الطعام

الخميس 27 أغسطس 2020 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاثة أسرى إداريون يعلنون الإضراب المفتوح عن الطعام


رام الله / سما /

 أعلن الأسرى يزن يوسف البلعاوي ومصطفى عطية الحسنات ورامز اللحام، إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لتجديد اعتقالهم الإداري قبل يوم واحد من الإفراج عنهم.

وقال يوسف البلعاوي والد الأسير يزن إن الأسرى الثلاثة يقبعون في سجن مجدو، حيث تعزلهم السلطات الإسرائيلية هناك ولم يسمح لهم بالزيارة ووضعهم صعب للغاية. مناشدا الصليب الاحمر الدولي التحرك من أجل زيارتهم ومعرفة مصيرهم وأحوالهم الصحية.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشبان الثلاثة فجر التاسع عشر من شهر آذار الماضي من منازلهم أثناء خضوع بيت لحم لإجراءات وقائية لمحاربة فايروس كورونا، حيث اقتحم جنود الاحتلال منازلهم واعتدوا عليهم وعلى أفراد من عائلاتهم، وأخضعوهم طيلة الفترة الماضية للتحقيق في سجن الجلمة إلى أن جرى تحويلهم للإعتقال الإداري.

يذكر ان هؤلاء الشبان، هم أسرى محررون حيث أمضى الحسنات سنتين قيد الاعتقال الاداري واطلق سراحه قبل شهر من اعتقاله الحالي، أما اللحام فقد كان امضى 20 شهرا في الاعتقال الاداري واطلق سراحه قبل شهرين من اعتقاله، فيما امضى البلعاوي محكوميته البالغة عامين واطلق سراحه ايضا قبل شهر من اعتقاله مرة أخرى.

#اسرى #اضراب عن الطعام

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