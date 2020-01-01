كسر امر "المنع".. الطيبي ينشر اسماء جنود اعتدوا على عمال فلسطينيين...

القدس المحتلة / سما /

نشر النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي أحمد الطيبي اليوم الخميس، اسماء جنود من وحدة ما تسمى "حرس الحدود" في جيش الاحتلال الاسرائيلي اعتدوا على عمال فلسطينيين.

وهذه قائمة اسماء الجنود التي ارفقها مع تغريدة له على صفحته الشخصية في موقع "تويتر":

1.עמית אדרי عميت ادري

‏2. טל יוסף מזרחי تل يوسف مزراحي

‏3. אורי מדינה اوري مدينا

‏4. רפאל חזן رفائيل حازان

‏5. לידור צפרירי ليدور تسفريري

وكانت القناة "12" العبرية نشرت قبل عدة ايام مشاهدا لتعذيب مجموعة من العمال الفلسطينيين على يد جنود الاحتلال قرب بيت لحم.

وأظهرت المشاهد قيام خمسة من الجنود بالاعتداء الوحشي على عمال فلسطينيين خلال محاولتهم الدخول إلى اسرائيل مؤخرا للعمل من إحدى الفتحات قرب بيت لحم، وجرى ضربهم وركلهم على وجوههم والأرجل والعصي وطلب من بعضهم خلع ملابسهم.

في حين قدمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية لوائح اتهام بحق الجنود الخمسة بتهم السرقة، واعتاد الجنود على سرقة أموال العمال بعد الاعتداء عليهم، بالإضافة للاعتداء واستغلال المنصب، وجرى اعتقال الجنود إلى حين الانتهاء من الإجراءات.