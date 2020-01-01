العليا الإسرائيلية تقضي بإخلاء مستوطنة "متسبيه كرميم" برام الله

القدس المحتلة / سما /

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم (الخميس) بإخلاء مستوطنة متسبيه كرميم شمال شرقي رام الله في غضون ثلاث سنوات.



وحسب القناة 7 العبرية: أمرت المحكمة بوقف "جميع أعمال البناء وتجهيز الأرض في القسائم 13 و 23 في المربع رقم 19 في أراضي قرية دير جرير برام الله، ومنع تشييد المباني غير القانونية في الموقع وإخلاء المباني الموجودة في قطع الأرض التي تم تحديد موقعها بشكل غير قانوني.



وشدد القضاة على أن "جزءا كبيرا من المسؤولية عن النتيجة الصعبة والمؤلمة لمستوطني "متسبيه كرميم" يقع على عاتق الدولة وسلوك الأطراف المعنية فيها.



وجاء في الحكم أنه "في هذه الظروف أمرت المحكمة بإخلاء المباني فقط بعد أن وجد أصحابها خلال 36 شهرًا من تاريخ الحكم حلاً بديلاً مناسبًا بتخصيص أراضٍ بديلة على أراضي الدولة وإقامة مبانٍ بديلة أو نقل المباني القائمة إلى أراضٍ بديلة.

وأقيمت بؤرة "متسبيه كرميم" عام 1999 ومنحت وزارة الاستيطان الإسرائيلية التصاريح باستخدام الأراضي الفلسطينية بعد الاستيلاء عليها وبناء منازل للمستوطنين فيها.