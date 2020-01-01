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"سيف الجهادية" تعلن موعد عودة فعاليات الارباك الليلي على حدود قطاع غزة

الخميس 27 أغسطس 2020 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سيف الجهادية" تعلن موعد عودة فعاليات الارباك الليلي على حدود قطاع غزة


سما / وكالات/

اعلنت وحدات "سيف الجهادية"، اليوم الخميس، عن موعد عودة فعاليات الارباك الليلي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت "سيف الجهادية"  في بيان صحفي ، إن إجراءات العدو الأخيرة والمتمثلة بإغلاق المعابر ومنع دخول البضائع التجارية ومنع إدخال الوقود وتقليص مساحة الصيد وإستهدافته المتواصلة لقطاع غزة فإنه بداء يلعب بالنار ومن يلعب بالنار سيكتوي بها. 

وأضاف البيان: وعليه فإننا نؤكد وبعد تلقينا تعليمات من القيادة بتجهيز أنفسنا فإننا نمهل العدو حتى الساعة الحادية عشر من مساء يوم غداً الجمعة برفع الحصار كامل عن قطاع غزة دون شرط أو قيد وإن لم يستجيب لذلك فإن يوم السبت القادم هو أول أيام عمل وحدة الإرباك الليلي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة والتي ستحدثكم عن نفسها.

#وحدات سيف الجهادية #الارباك الليلي #حدود غزة #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة

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