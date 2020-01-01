Ooredoo تعلن عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2020

غزة / سما /

أفصحت شركة Ooredoo فلسطين عن نتائج أدائها وبياناتها المالية للنصف الأول من العام 2020 وذلك حسب المهلة القانونية للإفصاح، وأظهرت النتائج المالية للشركة تقدماً ممتازاً، حيث وصلت قيمة الإيرادات إلى 49 مليون دولار امريكي محققةً زيادة بنسبة 5% مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والإطفاءات (EBITDA) بنسبة 15% لتصل إلى 15.6 مليون دولار أمريكي، ووصل صافي أرباح الشركة إلى 3.1 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2020.

عقب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين د. ضرغام مرعي قائلًا: "يأتي الإفصاح المالي للنصف الأول من العام 2020 في ظروف صعبة تمر على الاقتصاد العالمي بشكل عام واقتصادنا الوطني على وجه الخصوص بسبب جائحة كورونا، مما خلق تحديات كبيرة أمام الشركات وعموم المؤسسات العاملة في فلسطين، الأمر الذي تطلب إدارة هذه الازمة بجهد أكبر للحد من أي أضرار متوقعة، ولضمان استمرار تقديم خدماتنا بأفضل جودة لأنها تعتبر من الخدمات الحيوية، وفي ذات الوقت تم العمل ضمن أعلى إجراءات السلامة العامة التي تضمن صحة وسلامة كوادر الشركة".

وأضاف د. مرعي: " أن الشركة تعمل دومًا على وضع المشترك أولًا، وتعمل بكل جد لإثراء حياة الناس الرقمية، وهذه القيم والأهداف هي المحرك الأساسي لعملية النمو التي تمر بها الشركة، فقد حققت الشركة أيضًا ارتفاعًا بصافي الأرباح بالرغم من الظروف الصعبة التي شهدناها، متطلعين للمضي قدمًا بتقديم أفضل النتائج التي تنال رضا مشتركينا ومساهمينا وشركائنا".

شركة Ooredoo فلسطين هي إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية الرائدة في مجال الاتصالات والإنترنت. وتوفر Ooredoo فلسطين خدمات الاتصالات المتنقلة بأحدث المعدات والتكنولوجيا، وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات المشتركين من الأفراد والشركات. وتعتبر شركة Ooredoo فلسطين من الشركات التي تولي أهمية كبيرة للمجتمع الذي تعمل فيه، وتسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة مشتركيها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم