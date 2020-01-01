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حماس تتوعد: من يحاصر شعبنا ويعتدي على مقدساتنا سيدفع ثمناً باهظاً..!

الخميس 27 أغسطس 2020 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تتوعد: من يحاصر شعبنا ويعتدي على مقدساتنا سيدفع ثمناً باهظاً..!


غزة / سما /

قال فتحي حماد، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس: "إن من يحاصر شعبنا ويعتدي على مقدساتنا سيدفع ثمناً باهظاً من أمنه واستقراره".

وأضاف حماد، في تصريحات صحفية: "أن دخول شعبنا في معترك أزمة كورونا يزيدنا عزماً وإصراراً على التمسّك بمقاومة العدو في كافة الجبهات حتى تحرير أرضنا وتطهير قدسنا وأقصانا من دنس الاحتلال، ومن قبل ذلك كسر الحصار وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لشعبنا العظيم".

وتابع: "في الوقت الذي افتخر وتبجح فيه نتنياهو وجيشه بعدم مقتل أي مستوطن طيلة عام جاء الرد الفلسطيني المقاوم سريعًا، ليسجل وصمة ذل وعار على جبين نتنياهو وجيشه".

#فتحي حماد #اسرائيل #حماس #قطاع غزة #حصار غزة #فيروس كورونا

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