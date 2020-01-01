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39 إصابة كورونا محلية جديدة في الأردن و6 من الخارج

الخميس 27 أغسطس 2020 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
39 إصابة كورونا محلية جديدة في الأردن و6 من الخارج


عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، عن تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 39 حالة محلية، و6 من الخارج.

وتوزعت الحالات المحلية كما يلي:  (28) حالة في محافظة العاصمة عمّان، (23) حالة منها مخالطة لمصابين سابقين، و(5) حالات تحت الاستقصاء. (10) حالات في محافظة البلقاء، مخالطة لمصابين سابقين.  حالة في محافظة إربد، مخالطة لمصاب سابق.  (6) حالات خارجيّة، لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر. (4 من السعوديّة و2 من الإمارات).

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1801) حالة.

وسُجّلت (9) حالات شفاء هذا اليوم، (5) في مستشفى الأمير حمزة، و(4) في المنطقة الخاصّة لعزل المصابين في البحر الميّت.

وتمّ إجراء (13950) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (791172) فحصاً.

#الاردن #فيروس كورونا

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