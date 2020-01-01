عشراوي تشيد بالعلاقات الثنائية بين فلسطين ومالطا

رام الله / سما /

أشادت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، بالعلاقات الثنائية التي تربط الشعبين الفلسطيني والمالطي.

جاء ذلك لدى استقبالها، اليوم الخميس، سفير مالطا لدى دولة فلسطين روبن غاوتشي، الذي جاء مودعا لمناسبة انتهاء مهام عمله.

وعبرت عشراوي عن تقديرها لدور السفير غاوتشي في تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطوير آليات التعاون والتواصل، وتمنت له النجاح في مهامه ومساعيه المستقبلية، وحثّته على مواصلة العمل على دعم القضية والشعب الفلسطيني في مناصبه اللاحقة.

وناقش الطرفان، خلال اللقاء، آخر التطورات العالمية والإقليمية والمستجدات على الأرض، ودور المجتمع الدولي بما فيه الاتحاد الأوروبي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ومحاسبة ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها.