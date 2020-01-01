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الهندي يعلن مشاركة "الجهاد الإسلامي" بلقاء الأمناء العامّين للفصائل

الخميس 27 أغسطس 2020 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهندي يعلن مشاركة "الجهاد الإسلامي" بلقاء الأمناء العامّين للفصائل


غزة / سما /

أكد القيادي⁩ بحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، اليوم الخميس، مشاركة حركته في لقاء الأمناء العامّين للفصائل الأسبوع القادم.

وأكد الهندي في تغريدة له عبر "تويتر"، على أهمية أن يكون هذا اللقاء بدايةً لمسارٍ جديد لمواجهة تحديات تصفية ما تبقى من قضية فلسطين، وبناء استراتيجية وطنية تقطع مسار وأوهام التسوية والمراهنة على الموقف العربي أو الموقف الدولي أو حتى ⁦⁩على الإنتخابات الأمريكية.

وقال إن إنهاء الإنقسام، وإنشاء مجلس وطني توحيدي حسب اتفاق بيروت ٢٠١٧ كمدخل لاستعادة دور وفعالية م. ت. ف في مواجهة خطط التصفية والضم والتطبيع يعتبر خطوة مهمه في بناء رؤية وطنية.

وأضاف "⁦⁩بعيداً عن التكتيكات الصغيرة وردات الفعل المؤقتة حتى لا يكون هذا لقاءًا عابراً دون جدوى مثل لقاءات واتفاقات كثيرة سابقة".

#الجهاد الاسلامي #محمد الهندي #الفصائل الفلسطينية

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