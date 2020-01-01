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تحدث عن معبر رفح.. البزم: ندرك صعوبة قرار حظر التجوال لكننا أمام خطر يهدد حياة المواطن

الخميس 27 أغسطس 2020 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحدث عن معبر رفح.. البزم: ندرك صعوبة قرار حظر التجوال لكننا أمام خطر يهدد حياة المواطن


غزة / سما /

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم، اليوم الخميس، أن كل الخدمات الأساسية والضرورية متاحة للمواطنين، والجهات الحكومية تعمل على توفيرها في كافة المحافظات، ولكن وفق إجراءات الوقاية والسلامة.

وقال البزم في تصرحيات صحفية عبر خاصية البث المباشر في "فيسبوك": ندرك جيداً صعوبة قرار حظر التجوال، وأضراره السلبية على جميع مناحي الحياة، لكننا أمام خطر أكبر يتهدد حياة المواطنين.

وأضاف "نوازن بين الحفاظ على حياة المواطنين، وبين تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل هذه الظروف".

وأشار إلى أنه تم تعميم عناوين وأرقام هواتف نقاط البيع من قبل وزارة الزراعة؛ ليتمكن المواطنون من شراء احتياجاتهم من خلالها طيلة فترة حظر التجوال.

وأوضح، أنه تم السماح للمزارعين بالتحرك يومياً من الساعة 5 فجراً حتى 8 صباحاً من أجل جني المحاصيل وتوفيرها بين أيدي المواطنين.

وقال إن إستمرار إغلاق معبر رفح أمر صعب لسكان القطاع، ولكن في حال فتحه حالياً سنكون أمام خطر يتهدد حياة الناس، ولا بد أن نتحمل الإجراءات حفاظاً على حياة المواطنين.

وأضاف: يتم فتح معبر رفح في حال تهيئة الظروف، وحينما تكون الأوضاع جاهزة لاستقبال مزيد من المواطنين العالقين، وقد تم فتحه على فترات خلال الشهور الماضية.

وبيّن أن وزارته وجّهت تعليمات لعناصر الشرطة باستيعاب المواطنين خلال تنفيذ قرار حظر التجوال، لكن يجب ألا يُؤدي ذلك إلى حالة من التراخي والاستهتار.

#اياد البزم #غزة #وزارة الداخلية #معبر رفح

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