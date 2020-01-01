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نقل رفات شهيد أُردني إلى مقبرة بيتا بعد 53 عاماً من اسشهاده

الخميس 27 أغسطس 2020 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقل رفات شهيد أُردني إلى مقبرة بيتا بعد 53 عاماً من اسشهاده


نابلس / سما /

جرت في بلدة بيتا، جنوبيّ نابلس، اليوم الخميس، مراسم نقل رفات شهيد أردني مجهول الهوية إلى مقبرة البلدة، بعد 53 عاماً من استشهاده، بحضور رسمي فلسطيني وأردني.

ويعتقد أن الرفات يعود لجندي أردني استشهد على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي إبان حرب عام 1967، وتم دفنه حينها أسفل شجرة بمنطقة زعترة الواقعة جنوبيّ غربيّ بيتا.

وشارك بمراسم نقل الجثمان السفير الأُردني لدى فلسطين محمد أبو وندي، ووفد من القوات المسلحة الأردنية، ومحافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، ورئيس بلدية بيتا فؤاد معالي، وممثلو القوى والفصائل والمؤسسات.

وتم استخراج الرفات من القبر القديم ونقله إلى مقبرة بيتا ومواراته الثرى هناك، بمراسم عسكرية قدمتها الفرقة الموسيقية العسكرية.

وقال رمضان: إن هذا الحدث يعبر عن وحدة الدم الفلسطيني والأُردني، وإن هذا الشهيد هو امتداد لقافلة الشهداء الأُردنيين والعرب الذين رووا أرض فلسطين بدمائهم.

وأشاد بمواقف الأُردن ملكاً وحكومةً وشعباً تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته ومقدساته.

ويأتي نقل الرفات تتويجاً لجهود بذلتها بلدية بيتا مؤخراً لتكريم وحفظ رفات الشهيد من التدمير مع بدء الاحتلال بتجريف أراضٍ في المنطقة لتنفيذ مخطط الشارع الالتفافي الاستيطاني الذي يخترق أراضي سبع قرى وبلدات جنوبيّ نابلس.

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