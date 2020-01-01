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"الزراعة" بالتعاون مع المؤسسات الشريكة تطلق برامج تسويق شعبية لمحصول العنب

الخميس 27 أغسطس 2020 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله /سما/

قرر المشاركون في اجتماع ضم وزير الزراعة رياض عطاري، اليوم الخميس، إطلاق برامج شعبية لتسويق العنب في كافة محافظات الوطن، مطلع الأسبوع المقبل.

وناقش المشاركون في الاجتماع، الذي حضرته مؤسسات أهلية، انخفاض أسعار محصول العنب في الموسم الحالي، إضافة لاستعراض مجموعة من المقترحات التي من شأنها ترويج المحصول لدعم المزارعين.

كما تم تقديم عدد من المقترحات لتنظيم زراعة العنب وتطوير البنية التحتية التخزينية لهذا المحصول، وتطوير الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى حماية المنتج المحلي من خلال زيادة الرقابة على الأسواق.

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