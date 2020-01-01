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لجنة مكلفة من رئيس الوزراء تصل لحل أزمة مستشفى المقاصد

الخميس 27 أغسطس 2020 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة مكلفة من رئيس الوزراء تصل لحل أزمة مستشفى المقاصد


رام الله /سما/

 تمكنت اللجنة المكلفة من رئيس الوزراء محمد اشتية، من الوصول إلى حل الأزمة المالية لمستشفى المقاصد الخيرية، والتي كانت تهدد استمرار المستشفى، وتوقيع مذكرة تفاهم من مختلف الأطراف.

ويقوم الحل على اقتراض المستشفى مبلغا من البنوك لتوفير التمويل اللازم لعمل المستشفى. واستعدت الحكومة لزيادة نسبة التحويلات الطبية إلى مستشفى المقاصد للمساهمة بحل الأزمة.

كما ستتولى الحكومة تكليف طبيب يقيم بشكل دائم في مستشفى المقاصد لتسهيل مراجعة الفواتير الشهرية وتسريع دورة تسديدها.

من جانب آخر، تعهدت إدارة المستشفى بأن يرافق هذا الحل برنامج إصلاحي مالي لمنع تكرار الأزمة وتراكم الديون، وبذلك يستمر عمل اللجنة المكلفة من رئيس الوزراء للإشراف على خطة الإصلاح.

وحضر الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس في مكتب رئيس الوزراء، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، ومن مكتب رئيس الوزراء فيصل العطاري، ود. شاكر خليل، ومن مستشفى المقاصد الخيرية كل من مدير المستشفى د. عز الدين ياسين، ود. علي الحسيني، ود. سليمان تركمان، ومن وزارة المالية أحمد الصباح، ومن وزارة الصحة هيثم الهدري، ومن سلطة النقد محمد مناصرة.

#مشفى المقاصد #القدس

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