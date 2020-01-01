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عاموس يادلين: هجمات حزب الله تؤكد أنه لا يرتدع ولا يخشى الرد الإسرائيلي

الخميس 27 أغسطس 2020 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
عاموس يادلين: هجمات حزب الله تؤكد أنه لا يرتدع ولا يخشى الرد الإسرائيلي


القدس المحتلة /سما/

علق رئيس معهد دراسات الأمن القومي اللواء (احتياط) عاموس يادلين على التوترات بين إسرائيل وحزب الله وحادثة إطلاق النار التي وقعت هذا الأسبوع بالشمال والتي هاجم الجيش الإسرائيلي في نهايتها أهدافًا لحزب الله في لبنان.

وقال يادلين وفق القناة 7 العبرية، إن الهجمات المتكررة والتصريحات في وسائل الإعلام تشير إلى أن حزب الله لا يرتدع ولا يخشى رد فعل إسرائيلي كبير.

وأضاف: " الردع ظاهرة متناقضة، والشك الواضح في الصراع يزيد من خطر حدوثه، لكن محاولة الردع يمكن أن تتحول أيضًا إلى نزاع".


وتابع يادلين: "في التوازن الدقيق والديناميكي بين استخدام القوة المقيدة للغاية لتجديد الردع نحن في نقطة إشكالية ستؤدي على الأرجح إلى التصعيد".

#عاموس يادلين #حزب الله #الجيش الإسرائيلي

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