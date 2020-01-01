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الاحتلال يحاول استغلال وباء كورونا باعتباره أداة ضعف

مصدر بالمقاومة: الاحتلال أفشل الجهود المبذولة للتهدئة.. ورسائل للاحتلال تشهدها الساعات المقبلة

الخميس 27 أغسطس 2020 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر بالمقاومة: الاحتلال أفشل الجهود المبذولة للتهدئة.. ورسائل للاحتلال تشهدها الساعات المقبلة


غزة /سما/

قال مصدر في المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، إن فشل الجهود المبذولة للتهدئة من قبل جميع الوسطاء هو ناتج عن تعنت الاحتلال

وأوضح المصدر في تصريحات لقناة الميادين، أن الاحتلال أفشل الجهود من خلال تمسكه بمعادلة "الهدوء مقابل الهدوء" لا "الهدوء مقابل كسر الحصار"، مشيرا الى أن الساعات المقبلة ستشهد رسائل من المجموعات الشبابية في الميدان إلى الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف: على الاحتلال أن يقرأ هذه الرسائل قبل أن تتدحرج الأمور وتنزلق إلى ما هو أوسع من ذلك، لافتا الى أن  لدى المجموعات الشبابية في الميدان كل الخيارات لتصعيد أدوات المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال

وقال المصدر في المقاومة، إنه إذا ما أقدم الاحتلال على التصعيد فإن بيان غرفة العمليات المشتركة واضح وعليه قراءته جيداً، موضحا أن  البيان يؤكد أن المقاومة لن تسمح للاحتلال باتخاذ ادوات المقاومة الشعبية كالبالونات الحارقة ذريعة لها

وأشار المصدر، الى أن الاحتلال يحاول استغلال وباء كورونا باعتباره أداة ضعف، مبينا أن الخيار هو المواءمة ما بين مرض كورونا ومكافحة الاحتلال

وتابع: الاحتلال واهم إذا ظن أن هناك تأثيراً للوباء على أرض الواقع .. وتكثيف اطلاق البالونات الحارقة خير شاهد

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