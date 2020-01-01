التنمية بغزة: لدينا خطة لإغاثة 50 ألف أسرة في ظل انتشار "كورونا"

غزة /سما/

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة غازي حمد، اليوم الخميس، إن وزارته لديها خطة لإغاثة 50 ألف أسرة في القطاع في ظل انتشار جائحة "كورونا"، مؤكداً سعي الوزارة للوصول إلى أكبر عدد.

وأوضح، حمد، خلال تصريحات صحفية، أن الوزارة تعمل على اتجاهين، الأول هو دعم مراكز الحجر الصحي، والثاني العمل في المجتمع، مبيناً أن هناك تنسيق بين الوزارة في غزة والمؤسسات المحلية والدولية لتقديم الإغاثة للسكان.

وأضاف "مستمرون في تقديم كل المستلزمات داخل مراكز الحجر رغم وجود إصابات داخل المجتمع"، مؤكداً أن الوزارة تعمل وفق خطة معدة ومجهزة مسبقاً.

وأشار إلى وجود اتصالات مع المؤسسات الدولية، مضيفاً "لمسنا استجابة منها لتقديم الإعانة لسكان قطاع غزة".