  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التنمية بغزة: لدينا خطة لإغاثة 50 ألف أسرة في ظل انتشار "كورونا"

الخميس 27 أغسطس 2020 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية بغزة: لدينا خطة لإغاثة 50 ألف أسرة في ظل انتشار "كورونا"


غزة /سما/

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة غازي حمد، اليوم الخميس، إن وزارته لديها خطة لإغاثة 50 ألف أسرة في القطاع في ظل انتشار جائحة "كورونا"، مؤكداً سعي الوزارة للوصول إلى أكبر عدد.

وأوضح، حمد، خلال تصريحات صحفية، أن الوزارة تعمل على اتجاهين، الأول هو دعم مراكز الحجر الصحي، والثاني العمل في المجتمع، مبيناً أن هناك تنسيق بين الوزارة في غزة والمؤسسات المحلية والدولية لتقديم الإغاثة للسكان.

وأضاف "مستمرون في تقديم كل المستلزمات داخل مراكز الحجر رغم وجود إصابات داخل المجتمع"، مؤكداً أن الوزارة تعمل وفق خطة معدة ومجهزة مسبقاً.

وأشار إلى وجود اتصالات مع المؤسسات الدولية، مضيفاً "لمسنا استجابة منها لتقديم الإعانة لسكان قطاع غزة".

#التنمية الاجتماعية #غازي حمد #حضر التجوال #الاسر الفقيرة #فيروس كورونا #غزة

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت": المحادثات بين قيادة حماس والسفير العمادي لم تحرز تقدماً

«كورونا» يضاعف مطالب المقاومة وحماس نقلت رسالة تهديد الى إسرائيل بواسطة العمادي

شاهد.. غزة: دفن المواطن لبد الذي توفي بسبب كورونا وسط إجراءات وقائية مشددة

تسجيل ثاني حالة وفاة بـ"كورونا" في قطاع غزة خلال أقل من 24 ساعة

ابو نعيم: تمديد حظر التجوال داخل المناطق لمدة 72 ساعة.. وابو الريش يرجح دخول كورونا لغزة مطلع أغسطس

الشخرة : الوضع الوبائي في غزة "خطير" ومساعدات طبية للقطاع خلال يومين

فصائل المقاومة بغزة لـ"الاحتلال": إذا لم يرفع الحصار فشعبنا لن يعاني وحده

الأخبار الرئيسية

مصدر بالمقاومة: الاحتلال أفشل الجهود المبذولة للتهدئة.. ورسائل للاحتلال تشهدها الساعات المقبلة

تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

معروف: حظر التجوال في قطاع غزة قابل للتمديد.. والساعات القادمة ستحدد موعد صرف رواتب الموظفين

هنية: حماس ستشارك بالاجتماع المقبل للأمناء العامين للفصائل برام الله

الصحة: 6 حالات وفاة و622 إصابة بفيروس كورونا وتعافي 325 مُصابًا