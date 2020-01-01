الشرطة بغزة: من لم يلتزم بحظر التجول سيعرض نفسه للمساءلة

غزة /سما/

قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد أيمن البطنيجي: إن هناك مناطق في قطاع غزة ملتزمة بالكامل بحظر التجول، بينما هناك مناطق أخرى لم تلتزم بقرار المنع منذ اللحظة الأولى لانتشار فيروس كورونا داخل قطاع غزة.

وحذر البطنيجي خلال جولة ميدانية له صباح اليوم الخميس لبعض مناطق القطاع، من أن الجميع تحت طائلة المسؤولية، ولن يتم التعاون مع المخالفين للتعليمات، ومنع التجول.

وطالب كافة المواطنين بالالتزام التام بما يصدر عن الجهات المختصة، وعدم الاستهتار، لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة على شعبنا.

وأكد البطنيجي على جهوزية طواقم وزارة الداخلية لهذه المرحلة، والعمل وفقاً للخطة المعدة مسبقاً.

وثمن المتحدث باسم الشرطة، جهود ضباط وعناصر الشرطة الموجودين في الميدان؛ لحماية المجتمع، ولتطبيق الإجراءات.

"الراي"

