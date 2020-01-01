  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة بغزة: من لم يلتزم بحظر التجول سيعرض نفسه للمساءلة

الخميس 27 أغسطس 2020 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة بغزة: من لم يلتزم بحظر التجول سيعرض نفسه للمساءلة


غزة /سما/

قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد أيمن البطنيجي: إن هناك مناطق في قطاع غزة ملتزمة بالكامل بحظر التجول، بينما هناك مناطق أخرى لم تلتزم بقرار المنع منذ اللحظة الأولى لانتشار فيروس كورونا داخل قطاع غزة.

وحذر البطنيجي خلال جولة ميدانية له صباح اليوم الخميس لبعض مناطق القطاع، من أن الجميع تحت طائلة المسؤولية، ولن يتم التعاون مع المخالفين للتعليمات، ومنع التجول.

وطالب كافة المواطنين بالالتزام التام بما يصدر عن الجهات المختصة، وعدم الاستهتار، لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة على شعبنا.

وأكد البطنيجي على جهوزية طواقم وزارة الداخلية لهذه المرحلة، والعمل وفقاً للخطة المعدة مسبقاً.

وثمن المتحدث باسم الشرطة، جهود ضباط وعناصر الشرطة الموجودين في الميدان؛ لحماية المجتمع، ولتطبيق الإجراءات.

"الراي"
 

#غزة #الشرطة الفلسطينية #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت": المحادثات بين قيادة حماس والسفير العمادي لم تحرز تقدماً

«كورونا» يضاعف مطالب المقاومة وحماس نقلت رسالة تهديد الى إسرائيل بواسطة العمادي

شاهد.. غزة: دفن المواطن لبد الذي توفي بسبب كورونا وسط إجراءات وقائية مشددة

تسجيل ثاني حالة وفاة بـ"كورونا" في قطاع غزة خلال أقل من 24 ساعة

ابو نعيم: تمديد حظر التجوال داخل المناطق لمدة 72 ساعة.. وابو الريش يرجح دخول كورونا لغزة مطلع أغسطس

الشخرة : الوضع الوبائي في غزة "خطير" ومساعدات طبية للقطاع خلال يومين

فصائل المقاومة بغزة لـ"الاحتلال": إذا لم يرفع الحصار فشعبنا لن يعاني وحده

الأخبار الرئيسية

مصدر بالمقاومة: الاحتلال أفشل الجهود المبذولة للتهدئة.. ورسائل للاحتلال تشهدها الساعات المقبلة

تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

معروف: حظر التجوال في قطاع غزة قابل للتمديد.. والساعات القادمة ستحدد موعد صرف رواتب الموظفين

هنية: حماس ستشارك بالاجتماع المقبل للأمناء العامين للفصائل برام الله

الصحة: 6 حالات وفاة و622 إصابة بفيروس كورونا وتعافي 325 مُصابًا