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هنية: حماس ستشارك بالاجتماع المقبل للأمناء العامين للفصائل برام الله

الخميس 27 أغسطس 2020 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: حماس ستشارك بالاجتماع المقبل للأمناء العامين للفصائل برام الله


غزة /سما/

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الخميس: إن قادة حركة حماس، سيشاركون في الاجتماع المقبل للأمناء العامين للفصائل في رام الله، مشيراً إلى أن الاجتماع، سيشمل بحث إعادة وترتيب منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال في لقاء صحفي اليوم الخميس، مع وسائل إعلام تركية في مدينة اسطنبول: "إن اتفاقية التطبيع الإماراتية، طعنة بظهر الشعب الفلسطيني، وتأتي في ظل تحالف إقليمي في المنطقة تقوده إسرائيل".

وأضاف: "من المؤلم أن هناك دولاً عربية تتماشى مع (صفقة القرن) الأمريكية، بهدف إخراج القضية، والشعب الفلسطيني من المعادلة".

وتابع هنية: "الفلسطينيون داخل فلسطين وخارجها، يرفضون تطبيع الإمارات"، محذراً من أن اتفاق الإمارات "سيكون جسراً لمرور مزيد من التطبيع مع إسرائيل". "الاناضول"

#اسماعيل هنية #حماس #اجتماع القيادة

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