عمان: "الأونروا" تكشف خطة دوام المدارس في الأول من أيلول

عمان /سما/

كشفت مصادر مطلعة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأردن، عن أن مدارس الوكالة ستبدأ في الموعد المحدد للعام الدراسي الجديد، وفق الموعد الذي حددته الحكومة الأردنية وهو الأول من أيلول المقبل.

وبحسب الوكالة الرسمية، بينت المصادر أن الاونروا ستعتمد نظام التعليم المدمج الذي يمزج بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد، وذلك تماشيا مع الإجراءات الوقائية الكفيلة بالمحافظة على صحة وسلامة الطلبة.

وكشفت الوكالة عن أن الخطة الدراسية المدمجة، تقوم على أساس تقسيم الفصول الدراسية الى نصفين، وتقسيم الأيام الدراسية خلال الأسبوع الى نصفين، بحيث يتابع نصف الطلبة دراستهم بواقع يومين ونصف بشكل مباشر، والبقية يقومون بمتابعة تعليمهم عن بعد. وفي نصف الأسبوع يقوم الطلبة الذين تلقوا تعليمهم عن بعد بالحضور الى المدارس لتلقي تعليمهم بشكل مباشر، لتتوالى العملية على هذا المنوال.

وتأتي هذه الخطة انسجاما مع التحديات الناجمة عن أزمة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).

وكان مدير عمليات الوكالة في الاردن محمد أدار قال في تصريحات صحفية سابقة، إنه "رغم الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة والضغوطات التي تعصف بعملها، إلا أن مدارس ومعاهد الوكالة ستتابع العملية التعليمية في المواعيد التي حددتها الحكومة الأردنية".

وتضم الوكالة قرابة الـــ(115) ألف طالب يتوزعون على 169 مدرسة، منتشرة في كافة أرجاء المملكة.