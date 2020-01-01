سريلانكا تؤكد دعمها السياسي الثابت تجاه القضية الفلسطينية حتى تحقيق السلام العادل

كولومبو /سما/

أكد رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجابكسا، أن الدعم السياسي السريلانكي للقضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير، حتى الوصول إلى سلام عادل، تكون نتيجته دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام واستقرار.

جاء ذلك خلال لقائه مع سفير دولة فلسطين زهير زيد، في العاصمة كولومبو، بحضور مستشاره للشؤون الاقتصادية، ومدير مكتب رئيس الوزراء، ومديرة ملف الشرق الأوسط في الخارجية السريلانكية، وسكرتير ثان هشام أبو طه من سفارة دولة فلسطين.

واستعرض زيد آخر التطورات السياسية والميدانية في الارض الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل.

ونقل تحيات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير الخارجية رياض المالكي وشعبنا الفلسطيني، إلى رئيس الوزراء راجابكسا.

ونوه السفير زيد إلى أن الرئيس محمود عباس، منح راجابكسا أعلى نجمة في فلسطين "نجمة القدس"، تقديرا لمواقفه الداعمة لفلسطين، مقدما له هدية تراثية باسم السفارة تقديرا لدعمه المتواصل لفلسطين.