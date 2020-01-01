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اقتصاد غزة تجدد تحذيرها من التلاعب بالأسعار

الخميس 27 أغسطس 2020 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
اقتصاد غزة تجدد تحذيرها من التلاعب بالأسعار


غزة /سما/

 جددت وزارة الاقتصاد بغزة اليوم الخميس، تحذيرها للتجار والباعة، من التلاعب بالأسعار، مشيرةً إلى أن كل من يخالف سيتعرض للمساءلة القانونية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها حررت 60 محضرًا ضبط لتجار مخالفين، ولفتت إلى أنها نظمت 75 زيارة وجولة تفتيشية على المحال والتجار لمراقبة الأسعار خلال اليومين الماضيين.

وأعلنت الوزارة عن تحفظها على كميات من الخضروات لدى بعض التجار، لعدم التزامهم بالاسعار التي تم تحديدها لهم.

كما أعلنت تحريرها محضر ضبط لموزع ألبان لعدم التزامه بإجراءات الوقاية والسلامة، إضافة لتحرير تعهدات واستدعاءات بحق تجار رفعوا من أسعار الخضروات والبيض.

ونوهت "الاقتصاد" إلى تحرير تعهدات واستدعاءات بحق تجار رفعوا من أسعار الخضروات والبيض، محذرة من التلاعب بالأسعار وكل من يخالف سيتعرض للمساءلة القانونية، داعية المواطنين للاتصال على رقمها المجاني وأرقام حماية المستهلك بالمحافظات تعمل على مدار الساعة وتستقبل شكاوى المواطنين.

#غزة #وزارة الاقتصاد

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