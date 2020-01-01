عائلة الأسير شاكر عمارة تطالب بالإفراج عنه بعد تسجيل إصابات في "عوفر"

رام الله /سما/

طالبت عائلة الأسير القيادي شاكر عماره (61 عاماً) من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، بالإفراج الفوري عنه، بعد تسجيل إصابات في سجن عوفر وهو من المخالطين للإصابات.

وقالت زوجة الأسير شاكر: "في ظل جائحة كورونا تم رفض الاستئناف من قبل المحكمة العليا، الذي تقدم به المحامي ضد اعتقاله الإداري، الذي سينتهي بتاريخ 18 /9 /2020 في إشارة من مخابرات الاحتلال نيتهم تمديد اعتقاله الإداري بزعم الملف السري الوهمي".

وأضافت: "تم اعتقال زوجي بتاريخ 18 /5 /2020 بعد اقتحام المنزل في مخيم عقبة جبر وهو من مبعدي مرج الزهور وتعرض للاعتقال سابقاً وأمضى ما يزيد عن عشر سنوات في سجون الاحتلال معظمها في الاعتقال الإداري بدون توجيه أي تهمة".

يشار إلى أن الأسير القيادي شاكر عمارة، له تأثير اجتماعي في محيطه الإجتماعي، وهو شخصية مرغوبة من الجميع، وتقوم مخابرات الاحتلال باعتقاله بشكل متواصل نتيجة تأثيره وطرحه الوحدوي.