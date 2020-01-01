أشكنازي: إسرائيل انتقلت من الضم إلى التطبيع

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، اليوم الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية انتقلت بشكل واضح من الضم إلى التطبيع"، وفقًا لموقع يديعوت.



وأضاف أشكنازي خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في برلين، أن "الحكومة وبعد هذا الإنجاز أبقت الباب مفتوحًا أمام جيراننا، والآن القرار بأيديهم إذا أرادوا الانضمام".



وأوضح أن "ما حدث مع الإمارات هو مثال على أنه بواسطة الحوار فقط بالإمكان تحقيق تقدم".



وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أوقف المفاوضات مع الفلسطينيين، عام 2014، بعدما رفض تنفيذ تعهدات وتفاهمات بين الجانبين، وصرح مرارًا برفض قيام دولة فلسطينية بين النهر والبحر، كما صرح مؤخرًا أن مخطط الضم ما زال موجودًا على الطاولة وأن تنفيذه تأجل وحسب.



يشار إلى أن أشكنازي، ورئيس حزبه "أزرق أبيض"، بيني غانتس، أعلنا عن تأييدهما لمخطط ضم مناطق في الضفة الغربية، وبضمنها غور الأردن، إلى إسرائيل. ويرفض أشكنازي أي انسحاب إسرائيلي من غور الأردن ومن مناطق واسعة في الضفة الغربية.

والاجتماع الحالي نظمته المانيا التي تتولى حاليًا رئاسة الاتحاد الأوربي، والتي التزمت أن يتم استغلال فترتها لتحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.