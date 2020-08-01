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مصر.. عروس تفارق الحياة قبل زواجها بساعات (صور)

الخميس 27 أغسطس 2020 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. عروس تفارق الحياة قبل زواجها بساعات (صور)


وكالات / سما /

لفظت فتاة مصرية من مدينة بنها كانت تستعد لحفل زفافها أنفاسها الأخيرة، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.

وسارع الأهالي والجيران إلى نقلها للمستشفى في محاولة لإسعافها، إلا أنها لفظت أنفاسها قبل ساعات من حفل زفافها.

وتلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية إشارة من مستشفى جامعة بنها، بوصول فتاه تدعى إسراء محمد وهي طالبة تبلغ من العمر 21 عاما، جثة هامدة، ولا توجد بها أي آثار تدل على تعرضها لحادث أو إصابات، وبالكشف عليها تبين أنها متوفية إثر أزمة قلبية.

وقالت أسرة الفتاه المتوفاة "إنها كانت تستعد لحفل زفافها، الذي كان من المقرر أمس الأربعاء، إلا أنها عند إيقاظها في الصباح، نظرا لتأخرها في الاستيقاظ أخبرتهم بأنها تشعر بألم بالجهة اليسرى من الصدر تجاه القلب، وتناولت كوبا من الماء بعد أن جلست في سريرها، ونامت بعدها".

وعندما حاولوا إيقاظها مرة أخرى تبين أنها فقدت الوعي نهائيا، وعلى الفور تم تقديم الإسعافات الأولية ونقلها إلى مستشفى بنها الجامعي، إلا أنها فارقت الحياة قبل الوصول للمستشفى.

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#عروس #مصر #الزواج

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