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"جوال" تدعم التنمية الاجتماعية بطرود صحية في غزة

الخميس 27 أغسطس 2020 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"جوال" تدعم التنمية الاجتماعية بطرود صحية في غزة


غزة / سما /

قامت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال "  بتقديم طرود صحية تحوي على مستلزمات التعقيم للمواطنين المحجورين في مراكز الحجر الصحي بقطاع غزة، مساهمة منها في دعم المجتمع المحلي وجزءا من واجبها تجاهه في مواجهة الموجة الثانية من جائحة الكورونا التي أصابت القطاع، وجاءت هذه المساهمة استجابةً لطلب وزارة التنمية الاجتماعية لتقوم بتقديمها لمراكز الحجر الصحي في جميع محافظات القطاع.

 وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لخطة الدعم التي بدأتها شركة جوال مع المؤسسة الأم مجموعة الاتصالات الفلسطينية، في تقديم جميع مواد ومستلزمات التعقيم الخاصة والوجبات الغذائية، وخدمات حزم اتصال وانترنت للمواطنين في  قطاع غزة منذ بداية الجائحة.

جدير بالذكر أن شركة الاتصالات الخلوية جوال ومن منطلق مسؤوليتها الاجتماعية وواجبها الوطني تجاه المجتمع والمواطنين، دأبت منذ بداية أزمة الكورونا التي اجتاحت البلاد في التواصل مع جميع المؤسسات المختصة لتقديم الدعم اللازم لها خلال الأزمة سواء كان الدعم ماديا أو عينيا أو كمبادرات مجتمعية توعوية، للوقوف جنباً لجنب المجتمع المحلي في مواجهة فيروس الكورونا وحماية المواطنين من انتشاره بينهم.

#شركة جوال #جوال

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