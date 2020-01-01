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هيئة الأسرى: جيش الاحتلال ينكل بشقيقين من مدينة الخليل ويعتقل أحدهما

الخميس 27 أغسطس 2020 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نكل بالشاب إياد محمود أبو هشهش من مخيم الفوار بمدينة الخليل، أثناء عملية اعتقاله من بيته فجر اليوم الخميس، واقتياده لجهة غير معلومة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه تم الاعتداء على الشاب بوحشية وضربه بأعقاب البنادق، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة بوجهه، وكسر في قدمه، ومن ثم فقد وعيه.

وأضافت انه تم التنكيل أيضا بشقيق المعتقل يعقوب وضربه بعنف، وهو يرقد حاليا بإحدى مستشفيات الخليل.

ووفقا لعائلة الشابين، فقد داهمت قوة من جيش الاحتلال منزل العائلة، وقلبته رأسا على عقب، ومن ثم استولت على مبلغ من المال، وثلاث قطع من الذهب.

#هيئة الأسرى

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