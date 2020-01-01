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المالكي يرحب بموقف البحرين من قضية التطبيع مع الاحتلال

الخميس 27 أغسطس 2020 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بموقف مملكة البحرين من قضية التطبيع مع دولة الاحتلال.

وأشاد المالكي في بيان له، اليوم الخميس، بتصريحات ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة التي أدلى بها أمام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس الأربعاء في المنامة، والتي أكد خلالها دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة مقابل أي تطبيع للعلاقات العربية مع دولة الاحتلال.

واعتبر تأكيد عاهل البحرين على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل المؤدي الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، هو ذات الموقف الثابت والراسخ لمملكة البحرين، رغم كل الضغوطات المفروضة عليها، والرافض لكل محاولات التطبيع دون انسحاب إسرائيل من كامل الأراض الفلسطينية التي احتلتها عام 67 وقيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد المالكي أن موقف ملك البحرين سيساعد شعبنا وقيادته في مواجهة "صفقة القرن" ومخططات الضم، وسيعزز من قدرتنا على الصمود أمام هذه التحديات.

يشار إلى أن اتصالا هاتفيا تم بين المالكي ونظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني قبيل وصول بومبيو الى العاصمة البحرينية المنامة، أكد الزياني خلاله التزام البحرين بدعم دولة فلسطين وبذل كل الجهود لتحقيق ذلك، والتزامها بكافة القرارات العربية، وعلى رأسها مبادرة السلام العربية.

#رياض المالكي #الاحتلال

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