اصابة احد عناصرها بكورونا.. شرطة المرور في غزة تتحدث عن طبيعة الحركة في ظل الحظر

غزة / سما /

قال العميد علي النادي مدير عام شرطة المرور في محافظات قطاع غزة، "لدينا تواصل مستمر مع كافة الوزارات والبلديات لتسهيل حركة المركبات في التنقل بين المحافظات لتوفير حاجيات ومستلزمات أبناء شعبنا".

وأضاف النادي خلال حديث مع إذاعة الأقصى: لا يمكن أن نسمح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات إلا للضرورة القصوى وضمن إجراءات الوقاية والسلامة.

وتابع "يؤلمنا إرجاع بعض المركبات والمواطنين أثناء التنقل بين المحافظات لان حياة الناس وسلامة مجتمعنا تتطلب منا تشديد الإجراءات".

وأكد إصابة أحد عناصر شرطة المرور بفيروس كورونا أمس، متمنيا له السلامة والمعافاة التامة.

وأشار الى أن نقاط المخابز موجودة في كل مربعات محافظات قطاع غزة ولا يحتاج المواطنين المركبات من أجل التحرك للوصول إليها.