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الصحة: 6 حالات وفاة و622 إصابة بفيروس كورونا وتعافي 325 مُصابًا

الخميس 27 أغسطس 2020 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 6 حالات وفاة و622 إصابة بفيروس كورونا وتعافي 325 مُصابًا


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، تسجيل 622 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وتعافي 325 مُصابًا.

‎وأضافت الوزارة في بيان أنه وخلال آخر 24 ساعة الأخيرة تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة لمواطن 76 عامًا من بلدة إذنا في الخليل، ومواطن 67 عامًا من بلدة عتيل بطولكرم، ومواطن 62 عامًا من بلدة جبع في القدس، ومواطن 69 عامًا من بلدة ترقوميا بالخليل، ومواطن 76 عامًا من قلقيلية، ومواطن من قطاع غزة، لترتفع حصيلة الوفيات جراء الفيروس في فلسطين إلى 158.

‎وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 622 إصابة، موزعة حسب التالي: محافظة الخليل (265)، محافظة نابلس (17)، محافظة بيت لحم (34)، محافظة قلقيلية (36)، محافظة رام الله والبيرة (80)، جنين (5)، أريحا والأغوار (20)، محافظة سلفيت (2)، محافظة طولكرم (2)، طوباس (2)، قطاع غزة (20)، محافظة القدس (139)، بينها 39 في الضواحي.

‎وجاء في البيان أن حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظة الخليل (150)، محافظة نابلس (100)، محافظة طولكرم (15)، مدينة القدس (60).

‎ولفتت وزارة الصحة إلى وجود 26 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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