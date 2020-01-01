  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجيش الإسرائيلي يكشف ما جرى على الحدود الشمالية

الخميس 27 أغسطس 2020 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يكشف ما جرى على الحدود الشمالية


القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي، أن نتائج تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، حول الحادث الأمني ليلة الثلاثاء على الحدود اللبنانية، أفادت بأن خلية قناصة تابعة لحزب الله أطلقت رصاصتين من منزل في منطقة قرية الحولة تجاة قوة للجيش الإسرائيلي من مسافة 200 حتى 300 مترًا.
 
وبحسب الموقع، حدث ذلك بعد أن كشفت القوة العسكرية عن نفسها لبضع ثوان لإصلاح وسائل المراقبة، وقد أخطأ إطلاق النار القوة العسكرية، وسمع صوت ارتطام الرصاصتين في منطقة المنارة.
 
ووفقًا للموقع، نشر الجيش الإسرائيلي مساء اليوم صورًا توثيقية لعملية إطلاق النار.
 
وأشار إلى أنه في أعقاب الحادث توجهت إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي تطالبه بتعزيز وتقوية تفويض قوة يونيفيل بسبب تقاعسه عن أدائه للمهام المطلوبه.
 
من جهته علق الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، بصورة مقتضبة على الحادث الأمني ووصفه بأنه "أمر مهم وحساس"، لكن ليس لديه المزيد ليقوله بخصوصه في الوقت الحالي، لكنه ينوي التعليق عليه لاحقًا.
 
وأضاف الموقع أنه في وقت سابق تطرق الجيش اللبناني إلى الرد الإسرائيلي على الحادث الأمني على الحدود، وأكد في بيان له أن "المروحيات العسكرية الاسرائيلية هاجمت مراكز تابعة لجمعية 'أخضر بلا حدود الواقعة' على الأراضي اللبنانية بإطلاق 13 صاروخًا، بالإضافة إلى أن المروحيات تسببت باشتعال حريق في المكان".
 
وأضاف البيان أن "الجيش الاسرائيلي أطلق 117 قنبلة ضوئية، و100 قذيفة، وأن هذه القذائف تسببت بعدد من الحرائق، وأضرار لمنزلين ومبنى في مزرعة ماعز".
 
وأوضح الموقع، أن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، أجرى أمس جولة تفقدية في القيادة الشمالية بعد الحادث الأمني أمس، واجتمع خلاله مع القيادة العسكرية في المنطقة، واستمع خلالها إلى مراجعات وتقييمات أمنية والتطورات الأخيرة على الجبهة الشمالية والاستعدادات إلى سيناريوهات ممكنة.
 
وتقدر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن هذه ليست نهاية الأمر وأن حزب الله سيستمر بالعمل بهدف القيام بهجوم.
يُشار إلى أن حدثًا أمنيًا استثنائيًا وقع ليلة الثلاثاء على الحدود الشمالية مع لبنان، حيث سمع صوت إطلاق نار بالقرب من بلدة حدودية إسرائيلية وقام الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائف الهاون، وبعد التحقق من الأمر تبين أنه تم تنفيذ إطلاق نار تجاه موقع عسكري إسرائيلي في المنطقة.
 
وردًا على إطلاق النار، هاجمت مروحيات عسكرية وطائرات مسيرة مواقع لحزب الله.

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت": المحادثات بين قيادة حماس والسفير العمادي لم تحرز تقدماً

"عقب تفشي كورونا في غزة".. كاتب إسرائيلي: هذا مصير التفاهمات بين حماس وإسرائيل

شاهد.. غزة: دفن المواطن لبد الذي توفي بسبب كورونا وسط إجراءات وقائية مشددة

تسجيل ثاني حالة وفاة بـ"كورونا" في قطاع غزة خلال أقل من 24 ساعة

ابو نعيم: تمديد حظر التجوال داخل المناطق لمدة 72 ساعة.. وابو الريش يرجح دخول كورونا لغزة مطلع أغسطس

مركز أبحاث بريطاني يعثر على قاتل كورونا..

صحة غزة: تسجيل 7 إصابات جديدة بـ"كورونا" في مستشفيات الشفاء والإندونيسي والرنتيسي

الأخبار الرئيسية

الصحة: 6 حالات وفاة و622 إصابة بفيروس كورونا وتعافي 325 مُصابًا

فصائل المقاومة بغزة لـ"الاحتلال": إذا لم يرفع الحصار فشعبنا لن يعاني وحده

فيروس

وزارة الصحة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لأحد الطواقم الصحية بغزة

الشخرة : الوضع الوبائي في غزة "خطير" ومساعدات طبية للقطاع خلال يومين

فيروس

«كورونا» يضاعف مطالب المقاومة وحماس نقلت رسالة تهديد الى إسرائيل بواسطة العمادي