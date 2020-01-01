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من خلال غزة .. المنظومة الأمنية الإسرائيلية تحذر من تطور خلايا حماس بالضفة

الخميس 27 أغسطس 2020 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
من خلال غزة .. المنظومة الأمنية الإسرائيلية تحذر من تطور خلايا حماس بالضفة


القدس المحتلة / سما /

كتب محلل الشؤون العسكرية بموقع "والا" العبري، أمير بوخبوط، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تحذر من قيام قيادة حماس بغزة، تطوير خلايا وقواعد الحركة بالضفة الغربية.
 
وقال المحلل العسكري بوخبوط، صباح اليوم الخميس، إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تحذر من جهود قيادة حماس بغزة، لتطوير خلاياها بالضفة الغربية، وتنفيذ عمليات أمنية.
 
وكشف المحلل العسكري، أن ضابط كبير بالجيش الإسرائيلي، اجتمع الأسبوع الماضي، بقيادات رفيعة بالسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.
 
ونقل بوخبوط عن الضابط الكبير قوله: "هناك حالة عدم وضوح في الشارع الفلسطيني بالضفة، وهذا سيؤدي الى حالة احباط، وتوتير الأجواء، وعلى إسرائيل عدم تجاهل السلطة".  
 
وأضاف الضابط، "في الوقت الذي تقوم فيه حماس بإطلاق الصواريخ والبالونات تجاه إسرائيل، تعمل الحكومة الإسرائيلية على مساعدة قطاع غزة" .
 
وتابع الضابط: "وبالمقابل، السلطة الفلسطينية التي تعمل على الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتمنع العنف بالضفة، تحصل على التجاهل".
 
ووفقا للمحلل بوخبوط، زعم الضابط أن "هذا مسار خطير قد يؤدي الى تدهور الأوضاع مع الوقت، وأن ضعف السلطة قد يؤدي الى تعريض الاستقرار بالضفة للخطر".
 
وفي سياق متصل، نقل محلل الشؤون العربية بالقناة الـ12 العبرية، إيهود يعاري، عن مسؤول كبير بالسلطة الفلسطينية قوله: إن "السلطة تدرس التراجع عن قرار وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل".

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