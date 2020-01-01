بيتا: نقل رفات يعتقد أنها لجندي أردني استشهد عام 67

رام الله / سما /

بدأ أهالي بلدة بيتا جنوب نابلس اليوم الخميس، نقل رفات يعتقد أنها لجندي أردني استشهد في حرب عام 67، وتم دفنه أسفل شجرة تين قرب منطقة زعترة، الواقعة جنوب غرب البلدة.

وعادت قصة الشهيد مجهول الهوية إلى الواجهة، مع بدء الاحتلال الإسرائيلي تجريف واقتلاع أشجار في المنطقة لتنفيذ مخطط شارع التفافي استيطاني، ينطلق من حاجز زعترة، ويخترق أراضي بيتا وحوارة، وصولًا إلى دوار مستوطنة "يتسهار".

ومن المقرر أن يتم نقل رفات الشهيد من موقع دفنه إلى مقبرة بلدة بيتا، بحضور رسمي فلسطيني وأردني.

ودعت بلدية بيتا لمشاركة جماهيرية واسعة في "تشييع شهيد فلسطين والأردن، شهيد النخوة والبطولة العربية"، حيث سيتم التجمّع لاستقبال موكب الشهيد أمام بلدية بيتا ومن ثم الانطلاق لمواراته الثرى في مقبرة الشهداء (النجمة).