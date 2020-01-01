السفير عبد الهادي يبحث مع المقداد آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

دمشق / سما /

بحث مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي مطول مع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

ووضع عبد الهادي، المقداد بصورة جهود الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين لعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الرباعية الدولية ووفق قرارات الشرعية الدولية.

كما تطرق إلى مخرجات اجتماع القيادة الفلسطينية الذي عقد مؤخرا في رام الله بمشاركة كافة فصائل العمل الوطني وموقفها الموحد إزاء التصدي لنوايا الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية ومقاومة التطبيع.

كما وجه عبد الهادي خلال الاتصال الشكر للحكومة السورية على جهودها لإعادة بناء وترميم مخيم اليرموك، وإعادة النظر بالمخطط السابق، ما يكفل حقوق الأهالي من فلسطينيين وسوريين.

بدوره أكد مقداد وقوف سوريا الدائم قيادة وشعبا إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن دعم سوريا لفلسطين لن يتوقف، وأن كل أنواع التطبيع مع الاحتلال ستفشل.