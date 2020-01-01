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الهدمي يطلع القنصل الإسباني العام على خطورة الأوضاع في القدس المحتلة

الخميس 27 أغسطس 2020 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

أطلع وزير شؤون القدس فادي الهدمي، اليوم الخميس، القنصل الإسباني العام بالقدس إجناثيو جارثيا فالدكاساس، على تطورات وخطورة الأوضاع في مدينة القدس المحتلة.

وأشار الهدمي، خلال استقباله القنصل إلى التصاعد الخطير في عمليات هدم منازل المواطنين، بالتوازي مع تصعيد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي على أراضي المدينة.

وأكد أن هدم المنازل انتهاك فاضح للقانون الدولي، مضيفا ان سلطات الاحتلال تصعد عمليات الهدم في ظل انتشار جائحة "كورونا".

وأشار الهدمي إلى أن سلطات الاحتلال هدمت أكثر من115  مبنى في القدس منذ بداية العام الجاري، القسم الأكبر منها خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتطرق إلى تصاعد عمليات الاعتقال، خاصة بين الأطفال، وأوامر الابعاد، وملاحقة الشخصيات السياسية الفلسطينية بالمدينة، بالتزامن مع استهداف المؤسسات الثقافية والاجتماعية .

بدوره، وعد القنصل الإسباني العام بمتابعة القضايا التي تمت إثارتها في اللقاء معه.

#فادي الهدمي #القدس المحتلة

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