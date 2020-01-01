  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

سيارات مزودة بأجهزة الأشعة فوق البنفسجية لحماية الركاب من كورونا

الخميس 27 أغسطس 2020 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيارات مزودة بأجهزة الأشعة فوق البنفسجية لحماية الركاب من كورونا


وكالات / سما /

تقدم شركتان ناشئتان في مجال تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة حلا لمواجهة عزوف الركاب عن استخدام وسائل النقل المشتركة بسبب الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركتان وهما "فوياج" و"ماي موبيليتي" ، اللتان تقدمان لعملائهما حافلات صغيرة بأحدث تكنولوجيا القيادة والملاحة لنقل الركاب عبر طرق بسيطة ومحددة سلفا مقابل مبلغ مالي، إنهما زودتا الحافلات بأجهزة تصدر الأشعة فوق البنفسجية للمساعدة في المحافظة على استمرار تقديم خدماتها واستعادة ثقة الركاب. وتستخدم الأشعة فوق البنفسجية حاليا في تعقيم سيارات الإسعاف بين كل رحلة وأخرى حيث يمكن لهذه الأشعة القضاء على الفيروسات والفطريات والبكتيريا.

كان العديد من شركات تأجير السيارات أو خدمات النقل الذكي قد سعت بالفعل إلى اتخاذ إجراءات للحد من مخاطر العدوى في سياراتها. فقد بدأت شركة تأجير السيارات الأمريكية أفيز بادجيت جروب الترويج لشراكتها مع شركة ريكيت بينكايزر جروب التي تنتج المطهر ليسول لتعزيز برتوكولات مكافحة العدوى في السيارات التي تقوم بتأجيرها.

كما تتخذ شركات خدمات النقل الذكي مثل أوبر تكنولوجيز وليفت خطوات لحماية الركاب من العدوى، في الوقت الذي تراجع فيه أعداد مستخدمي سيارات الشركتين مقارنة بمستواها قبل ظهور الجائحة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يذكر أن شركة فوياج تقدم خدمة الرحلات البطيئة في طرق يسهل التنبؤ بأحوالها للركاب في اثنين من التجمعات المحلية الكبرى للمتقاعدين في ولايتي كاليفورنيا وفلوريدا.

ووضعت الشركة أجهزة الأشعة فوق البنفسجية في الجيل الثالث من سياراتها وهي عبارة عن نسخة معدلة من السيارة الفان "باسيفيكا" التي تنتجها شركة كرايسلر، والتي تقل تكلفتها عن الطرز السابقة بمقدار النصف بحسب أوليفر كاميرون الرئيس التنفيذي للشركة.

#سيارات #كورونا #فوق البنفسجية #الأشعة

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت": المحادثات بين قيادة حماس والسفير العمادي لم تحرز تقدماً

"عقب تفشي كورونا في غزة".. كاتب إسرائيلي: هذا مصير التفاهمات بين حماس وإسرائيل

شاهد.. غزة: دفن المواطن لبد الذي توفي بسبب كورونا وسط إجراءات وقائية مشددة

تسجيل ثاني حالة وفاة بـ"كورونا" في قطاع غزة خلال أقل من 24 ساعة

ابو نعيم: تمديد حظر التجوال داخل المناطق لمدة 72 ساعة.. وابو الريش يرجح دخول كورونا لغزة مطلع أغسطس

مركز أبحاث بريطاني يعثر على قاتل كورونا..

صحة غزة: تسجيل 7 إصابات جديدة بـ"كورونا" في مستشفيات الشفاء والإندونيسي والرنتيسي

الأخبار الرئيسية

الصحة: 6 حالات وفاة و622 إصابة بفيروس كورونا وتعافي 325 مُصابًا

فصائل المقاومة بغزة لـ"الاحتلال": إذا لم يرفع الحصار فشعبنا لن يعاني وحده

فيروس

وزارة الصحة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لأحد الطواقم الصحية بغزة

الشخرة : الوضع الوبائي في غزة "خطير" ومساعدات طبية للقطاع خلال يومين

فيروس

«كورونا» يضاعف مطالب المقاومة وحماس نقلت رسالة تهديد الى إسرائيل بواسطة العمادي