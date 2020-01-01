الأمل يتعاقد مع الظهير الأيسر أنس الحاج

غزة / سما /

أتمَّ نادي الأمل الرياضي صفقة جديدة بضم الظهير الأيسر أنس الحاج إلى صفوف الفريق ضمن تحضيراته للموسم الكروي الجديد 2020-2021، لينضم إلى تشكيلة الفريق الأول الذي يخوض منافسات دوري الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب، وذلك بحضور إيهاب أبو موسى مدير الكرة، وأعضاء مجلس الإدارة والمشرفين معاذ حمدان، ومحمد الشريف. وسبق للحاج الظهور مع نادي خدمات المغازي.

قال د. رائد سليم صالحية، رئيس مجلس الإدارة، إن الاستعانة بخبرات الحاج يأتي ضمن رؤية النادي والجهاز الفني، لتقوية خطوط الفريق والتحضير المناسب للبطولة، خاصة خط الدفاع، وصولاً لتحقيق طموح الجماهير وإحراز النتائج المتقدمة، وتحقيق التأهل للدرجة التالية، وخاصة أنه يتمتع بخبرة مميزة وعالية. وذكر صالحية أن النادي وضع خطة متكاملة لإيجاد فريق قادر على المنافسة، فضلاً عن تطوير أكاديمية الأمل للناشئين، التي تمثل رديفاً لفرق النادي.