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الكشف عن المرشحين لانتخابات اتحاد القدم

الخميس 27 أغسطس 2020 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن المرشحين لانتخابات اتحاد القدم


غزة / سما /

كشفت الأمانة العامة بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن أسماء مرشحي المكتب التنفيذي للاتحاد, تمهيدا لعقد الانتخابات العامة في الحادي عشر من سبتمبر المقبل.

وأوضحت الأمانة العامة, أن لجنة الحوكمة والانتخابات اعتمدت المرشحين النهائيين, بعد تجاوزهم المعايير الخاصة بالترشح, المنصوص عليها في النظام الداخلي للاتحاد.

وبيّنت أن فترة الطعن والانسحاب ستكون خلال الفترة من 29 أغسطس الجاري وحتى الحادي والثلاثين منه, قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين.

وفيما يلي قائمة المرشحين للمكتب التنفيذي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في غزة والضفة المحتلة:

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#اتحاد القدم

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