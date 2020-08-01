الكشف عن المرشحين لانتخابات اتحاد القدم

غزة / سما /

كشفت الأمانة العامة بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن أسماء مرشحي المكتب التنفيذي للاتحاد, تمهيدا لعقد الانتخابات العامة في الحادي عشر من سبتمبر المقبل.

وأوضحت الأمانة العامة, أن لجنة الحوكمة والانتخابات اعتمدت المرشحين النهائيين, بعد تجاوزهم المعايير الخاصة بالترشح, المنصوص عليها في النظام الداخلي للاتحاد.

وبيّنت أن فترة الطعن والانسحاب ستكون خلال الفترة من 29 أغسطس الجاري وحتى الحادي والثلاثين منه, قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين.

وفيما يلي قائمة المرشحين للمكتب التنفيذي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في غزة والضفة المحتلة:





