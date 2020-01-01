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برشلونة يعثر على بديل لويس سواريز

الخميس 27 أغسطس 2020 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يعثر على بديل لويس سواريز


وكالات / سما /

أكدت تقارير صحافية إسبانية، أن برشلونة عثر على بديل الأوروغواياني لويس سواريز، تمهيدا لضمه هذا الصيف.

ويسعى برشلونة لتدعيم هجومه برأس حربة جديد، بعدما أخبر رونالد كومان المدير الفني الجديد، مهاجمه سواريز، بأنه خارج خططه في المرحلة المقبلة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يستهدف الحصول على خدمات الفرنسي موسى ديمبلي مهاجم ليون.

وأوضحت "سبورت", أن السويدي هنريك لارسون مساعد كومان، اتصل بديمبلي، بعدماحصل على الضوء الأخضر من المدرب الهولندي.

يشار إلى أن ديمبلي لعب 46 مباراة بقميص ليون هذا الموسم في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل 24 هدفا، وصناعة 7 أخرى.

#لويس سواريز #برشلونة #سواريز

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