رئيس ريال مدريد السابق يدافع عن بارتوميو

وكالات / سما /

دافع رامون كالديرون رئيس نادي ريال مدريد الإسباني السابق عن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الحالي بشأن الانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها في الآونة الأخيرة.

ويتعرض بارتوميو للعديد من الانتقادات بسبب الحال الذي وصل عليه الفريق الكتالوني خاصةً هذا الموسم، والخسارة المذلة أمام بايرن ميونخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين.

وما زاد الطين بلة هو قرار الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وأسطورة البرسا بالرحيل عن برشلونة بعد عدة خلافات حدثت بين وبين إدارة البرسا متمثلة في بارتوميو.

وتحدث كالديرون حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “الجلوس على هذا الكرسي أمر صعب للغاية، إنه أصعب بكثير مما يتخيله الناس”.

وأضاف “بارتوميو يتعرض للانتقادات في الفترة الأخيرة، ولكن عندما تسير الأمور بشكلٍ جيد فإن الثناء يذهب إلى اللاعبين والمدرب، حيث أن الرئيس دائماً ما يكون كبش الفداء”.

وتابع “بصراحة ليس لدي المعلومات لأحللها بشكل صحيح، لكن أعتقد أن بارتوميو كان رئيساً جيداً، مما أراه وما أعرفه عنه، أعتقد أنه رئيس جيد”.

وأردف “إنه يبحث عن الأفضل للنادي بغض النظر عما فعله أو قاله، ولكني متأكد تماماً بأنه دائماً يبحث عن الأفضل لنادي الذي يمثله”.