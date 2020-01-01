مانشستر سيتي يُجهز عرضه لضم ميسي من برشلونة

وكالات / سما /

يبدو أن مانشستر سيتي مصمم على محاولة التعاقد مع ليونيل ميسي بقوة كبيرة، وذلك بعد أن أبلغ الأجنتيني نادي برشلونة رغبته في المغادرة.

وحسب الصحفي الإيطالي تانكريدي بالميري فإن وفداً من النادي الإنجليزي سوف يسافر إلى برشلونة الأسبوع المقبل للتفاوض على رسوم انتقاله إلى ملعب الاتحاد.

ويُقال بأن السيتي جاهز لتقديم عرض يبلغ 200 مليون يورو، وربما يشمل كذلك مبلغاً من المال مع بطاقات لعدد من اللاعبين.

وأفاد الصحفي من خلال حسابه على تويتر أن مانشستر سيتي احتفظ بما يقرب من 200 مليون يورو للاستثمار في التوقيع المحتمل مع ليو ميسين رغم أن العرض الذي سيقدمه لبرشلونة قد يشمل وجود بعض اللاعبين أو لاعب يهتم به برشلونة.

وعلى أي حال فإذا صحت هذه الأخبار فستكون خطوة أخرى كبيرة لخروج ليونيل ميسي أسطورة برشلونة من النادي الكاتالوني، وخصوصاً وأن بعض الصحف ذكرت أن ميسي اتصل بالفعل ببيب جوارديولا ليناقش معه مشروع مانشستر سيتي.