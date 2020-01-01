الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، 13 مواطنا من الضفة، بينهم مصاب وأربعة أشقاء من بلدة بتير.

وقال نادي الأسير: إن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من بيت لحم، وهم: الفتيان، المصاب نعيم موسى أبو عاهور (17 عاما)، والفتى عمر خالد عياد (17 عاما)، إضافة إلى أربعة أشقاء من بلدة بتير، وهم: محمد ومنير ومحمود وعامر قطوش.

وأضاف ان قوات الاحتلال اعتقلت المواطن إياد محمود أبو هشهش من مخيم الفوار في الخليل، والأسير المحرر نجيب مفارجة، وعامر عز الدين (30 عاما)، من بلدتي بيت لقيا وقراوة بني زيد في رام الله، وكرم شوبكي (23 عاما) من قلقيلية، ومصعب خليل شماسنة (25 عاما)، وأيوب محمد خضور (28 عاما)، وخالد يحيى عياش (25 عاما) في القدس المحتلة.