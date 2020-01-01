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ليسجل التاريخ ذلك

فصائل المقاومة بغزة لـ"الاحتلال": إذا لم يرفع الحصار فشعبنا لن يعاني وحده

الخميس 27 أغسطس 2020 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المقاومة بغزة لـ"الاحتلال": إذا لم يرفع الحصار فشعبنا لن يعاني وحده


غزة / سما /

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، إنه إذا لم يرفع الحصار ولم يتم إدخال كامل المستلزمات الطبية والمعيشية لمواجهة جائحة كورونا، فلن نقبل بأن يعاني شعبنا وحده، وسيرى العدو ومغتصبيه الصهاينة من بأسنا الشديد ما يثلج صدور قوم مؤمنين، وليسجل التاريخ ذلك.

 وحملت "المقاومة"، في بيان لها اليوم الخميس، الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة أبناء الشعب الفلسطيني، مشددة أنها لن تقف صامتة أمام الحصار الظالم.

وطالبت الفصائل السلطة بتحمل مسؤولياتها تجاه غزة وتوفير مايلزم من مستلزمات طبية ومعيشية لمواجهة الجائحة التي باتت تنتشر في شوارع قطاع غزة.

ودعت المؤسسات الحقوقية العربية والدولية لأخذ دورها في دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب المظلوم، وتحمل مسؤولياتها المتعلقة بحماية المدنيين وتوفير كل ما يلزم لمواجهة وباء كورونا وضرورة رفع الحصار الجاثم على صدور أهل غزة.

وثمنت "المقاومة" وعي وحرص أبناء الشعب الفلسطيني في تنفيذ القرارات الصادرة من الجهات المختصة بتطبيق حظر التجول والتزام البيوت.
 
وتقدمت بالتعزية والمواساة من أهالي الضحايا الذين قضوا جراء إصابتهم بفايروس كورونا.

وتقدمت "فصائل المقاومة" بالتحية والتقدير والاحترام للأطقم الطبية والأمنية والوزارات المختلفة "لما يقومون به من دور كبير لحماية أبناء شعبهم من فيروس كورونا".

#غزة #الاحتلال #فيروس كورونا #المقاومة

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