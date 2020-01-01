مجدلاني يثمن موقف روسيا تجاه حقوق شعبنا

رام الله / سما /

ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، موقف روسيا، الداعم للحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني، وإصرارها على ضرورة التوصل لحل عادل باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لقرارات الشرعية الدولية .

وجدد مجدلاني في اتصال هاتفي مع المبعوث الروسي لعملية السلام بالشرق الأوسط، فلاديمير سافرنكوف، قبيل انعقاد اللجنة الرباعية الدولية، ترحيبه بالموقف الروسي الرسمي الرافض لـ"صفقة القرن"، باعتبارها تناقض مع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

من جهته، أكد سافرنكوف موقف بلاده الداعم للحقوق الفلسطينية، وضرورة استئناف عملية السلام برعاية الرباعية الدولية على أساس تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبما يؤدي للتوصل إلى حل عادل .

وفي السياق ذاته، بحث مجدلاني في اتصال هاتفي آخر، مع نائب وزير الخارجية الروسي، ممثل الرئيس بوتن للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، الأوضاع السياسية في المنطقة، خاصة بعد الاعلان الثلاثي الأميركي الاماراتي الاسرائيلي وكذلك الترتيبات اللازمة لدعوة القوى والفصائل التي شاركت باجتماع روسيا السابق لعقد اجتماع آخر.

واتفق الطرفان على ضرورة وأهمية هذه الدعوة خاصة في ظل التحديات الراهنة.

وأعرب مجدلاني عن تقديره للموقف الروسي الحريص على استعادة الوحدة الوطنية بين مختلف القوى والفصائل لمواجهة مجمل التحديات وفي مقدمتها التصدي لـ"صفقة القرن"، ومشروع الضم، الذي يستهدف طمس الحقوق الوطنية المشروعة ومنع اقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.