رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الخميس، خبر إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب حاجز برطعة العسكري، والاخطار بهدم ووقف البناء في نحالين، واعتقال 25 مواطنا في عدة محافظات.

كما أبرزت الصحف في عناوينها، إصابة عدد من الأسرى في "عوفر" بفيروس "كورونا"، وتسجيل أربع وفيات و611 اصابة جديدة بالفيروس في فلسطين.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "القدس":

اخطارات بالهدم ووقف البناء في نحالين واصابة شاب قرب حاجز برطعة ومواجهات بالخليل

4 وفيات في غزة والخليل و619 إصابة جديدة بكورونا

اصابة عدد من أسرى "عوفر" بفيروس "كورونا" في أكبر أقسام السجن وعشرات العينات لم تظهر نتائجها

شعث يكشف النقاب عن رفض القيادة الفلسطينية استقبال وزير الخارجية الأميركي

ضمن المساعي لمكافحة الوباء: تمديد حظر التجول في قطاع غزة لـ72 ساعة

بومبيو يستخدم روعة القدس لكسب دعم الانجيليين التبشيريين في اعادة انتخاب ترمب

* "الحياة الجديدة":

حالات وفاة في غزة والخليل وتسجيل 602 اصابة جديدة بفيروس كورونا

اصابة عدد من الأسرى في "عوفر" بكورونا واغلاق قسم (21)

الصليب الأحمر: الغزيون في مواجهة "أزمة مزدوجة" والدعم الدولي ضروري

17 وفاة و1800 اصابة جديدة بفيروس كورونا في اسرائيل

الصين تقدم مليون دولار لدعم برنامج الأونروا للمعونة الغذائية في غزة

ملك البحرين يؤكد لبومبيو ضرورة قيام دولة فلسطينية لتحقيق السلام

الاحتلال يجرح شابا بالرصاص قرب حاجز برطعة ويعتقل 21 مواطنا من الضفة

الاحتلال يستخدم العبوات الناسفة لمنع المسيرة السلمية في كفر قدوم

كتاب وروائيون يدعون مجلس أمناء جائزة "البوكر" لإنهاء التمويل الإماراتي عقب الاتفاق التطبيعي

* "الأيام":