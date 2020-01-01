الاحتلال يعتقل مواطنا من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا، وداهمت عدة منازل في الخليل وفتشتها.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن اياد محمود ابو هشهش من مخيم الفوار جنوب الخليل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في مخيم الفوار، وبلدة يطا، عرف من أصحابها: محمد ابو هشهش، احمد مخامرة، ويونس زين، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل، ومنعت تنقل المواطنين عبره.