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مناطق نائم فيها الفيروس

الشخرة : الوضع الوبائي في غزة "خطير" ومساعدات طبية للقطاع خلال يومين

الخميس 27 أغسطس 2020 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشخرة : الوضع الوبائي في غزة "خطير" ومساعدات طبية للقطاع خلال يومين


رام الله / سما /

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية د.كمال الشخرة، اليوم الخميس ان الوضع الوبائي في قطاع غزة خطير نظراً لكونه منطقة مغلقة ومزدحمة بالسكان.

وأوضح د. الشخرة في تصريح إذاعة لـ"صوت فلسطين" أن الوزارة على تواصل مع الأطباء والطب الوقائي في محافظات قطاع غزة، والمسؤولين في وزارة الصحة الذين يتم التواصل معهم بشكل يومي.

وتوقع الشخرة، أن يكون هناك حالات أكبر مصابة بفيروس كورونا، حيث أن هناك مناطق نائم فيها الفيروس وتم اكتشافها عند دخول المستشفيات،  مشيراً إلى أن الوضع يستوجب دراسة كبيرة من طواقم الطب الوقائي هناك.

وأشار إلى أن وزارته طلبت من غزة تحديد الاحتياجات الأساسية لمواجهة فيروس كورونا، وسيتم توفير الاحتياجات اللازمة لقطاع غزة خلال اليومين المقبلين، حسب المتطلبات اللازمة.

#الشخرة #غزة #فيروس كورونا #وزارة الصحة #اصابات

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