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روجيب: الاحتلال يجري مسحًا هندسيًا لمنزل منفذ الطعن

الخميس 27 أغسطس 2020 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روجيب: الاحتلال يجري مسحًا هندسيًا لمنزل منفذ الطعن


رام الله / سما /

 أجرى جنود الاحتلال فجر الخميس، مسحًا هندسيًا لمنزل خليل دويكات في قرية روجيب شرق نابلس، بعد أن اتهمه الاحتلال بقتل مستوطن إسرائيلي في مدينة بيتح تيكفا، ظهر أمس الأربعاء.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن قواته نفذت أعمال مسح هندسي لدراسة إمكانية هدم المنزل.

ووفق مراسل "القدس" فإن ضباط مخابرات الاحتلال أجروا تحقيقًا مطوّلًا مع أفراد العائلة داخل المنزل.

وقالت مصادر في عائلة دويكات، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزلهم، وقامت بتفتيش أفراد العائلة ومصادرة هواتفهم لمنعهم من التصوير، ثم قامت بالتحقيق مع أفراد أسرته، وتركزت الأسئلة حول خليل وحياة العائلة، علمًا أن خليل متزوج ولديه 6 أبناء.

ويتهم الاحتلال دويكات بتنفيذ عملية الطعن التي وقعت في منطقة "بيتح تكفا" داخل الخط الأخضر، وأدت لمقتل الحاخام الإسرائيلي "شاي اوحون (39 عامًا)، وجرى اعتقاله بعد تنفيذه العملية.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهدم منزل دويكات وإيقاع عقوبة قاسية عليه.

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