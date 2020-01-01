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الطقس: أجواء حارة وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس لمدة طويلة

الخميس 27 أغسطس 2020 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء حارة وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس لمدة طويلة


غزة / سما /

يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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