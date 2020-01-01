تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس والإعلان إقامة محطتين جديدتين للفحص

القدس المحتلة / سما /

أعلن الدكتور علي الجبريني، عضو وحدة "مكافحة كورونا القدس"، مساء الأربعاء، عن تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، في مدينة القدس بين صفوف المواطنين المقدسيين، بانخفاض 25 حالة عن يوم أمس الثلاثاء .

وأضاف الدكتور الجبريني، في بيان صحافي، أنه تم تسجيل 60 حالة شفاءٍ وتعافٍ، ليرتفع عدد الحالات النشطة إلى 2067 حالة .

وقال الجبريني: "سيتم افتتاح محطتين جديدتين لفحص الكورونا قريباً في قلنديا ومخيم شعفاط، للمساهمة بعمليات الفحص، للكشف عن المصابين"، مطالباً المقدسيين باسم وحدة مكافحة كورونا ووزارة الصحة، بضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية، وتجنب المخالطات التي تتسبب بنشر الإصابة والعدوى داخل البيوت والمؤسسات.